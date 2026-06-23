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Жизнь станет адом: озвучен неожиданный сценарий невиданной катастрофы в Крыму

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов 21 июня объявил, что продажа бензина на полуострове полностью остановили.

23 июня 2026, 19:35
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Клименко Елена

Оккупированный Крым продолжает испытывать последствия регулярных ударов со стороны Украины по военным и логистическим объектам. Атаки, происходящие почти каждый день, все сильнее влияют на жизнедеятельность полуострова и создают серьезные трудности для оккупационной администрации. По мнению экспертов, при нынешних тенденциях ситуация может достичь критической точки уже в ближайшие месяцы. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил , что российское руководство может не получать полной информации о реальном положении дел на полуострове.

Жизнь станет адом: озвучен неожиданный сценарий невиданной катастрофы в Крыму

Фото: из открытых источников

По его словам, местные чиновники не спешат докладывать Кремлю о масштабе проблем, возникающих из-за повреждения инфраструктуры и перебоев со снабжением.

Дополнительным свидетельством сложной ситуации стало заявление оккупационных властей. В частности, 21 июня так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил о полном прекращении продажи бензина на полуострове. Горючее решили отпускать исключительно для государственных структур, административных органов и силовых ведомств.

Ступак подчеркнул, что оккупированный Крым постепенно теряет привлекательность даже для самих россиян. По его словам, туристический сезон фактически сорван, экономическая активность сокращается, а уровень комфорта для местных жителей постоянно падает. В последние недели на полуострове наблюдаются трудности с горючим, действуют графики отключений электроэнергии и веерные ограничения. Кроме того, все более острыми становятся проблемы с обеспечением населения продуктами питания, лекарствами и товарами первой необходимости.

Эксперт считает, что наиболее ощутимые последствия могут проявиться уже в конце лета. "Моя субъективная оценка – примерно уже в августе мы увидим уменьшение возможностей ввоза в оккупированный Крым и вывоз оттуда товаров примерно на 70 – 80%. Именно на эту цифру можно существенно перерезать любое обеспечение", – считает экс-сотрудник СБУ.

По его мнению, дальнейшее ухудшение логистики способно существенно усложнить функционирование оккупированного полуострова и создать новые вызовы для российских властей.

Портал "Комментарии" уже писал , что европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс обратил внимание на значительный разрыв между Россией и странами Европейского Союза в сфере производства ракетного вооружения. Об этом он заявил во время состоявшегося в Брюсселе Европейского саммита по обороне и безопасности.



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Источник: https://24tv.ua/situatsiya-krimu-mozhe-kritichno-pogirshitisya-serpni-shho-vidbuvatimetsya_n3093065
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