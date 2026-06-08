Життя для окупантів влітку стане пеклом: озвучено гучну заяву про страшну паніку у Криму

В окупованому Криму дедалі гостріше відчуваються проблеми із забезпеченням пальним. Через перебої в логістиці, обмеження транспортних маршрутів та наслідки атак на об’єкти паливної інфраструктури постачання нафтопродуктів на півострів суттєво ускладнилося. Експерти попереджають, що в літній період ситуація може погіршитися настільки, що вплине не лише на транспортну сферу, а й на повсякденне життя мешканців та економіку регіону загалом.

Фото: з відкритих джерел

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначає, що заяви російських чиновників про відсутність паливної кризи не відповідають фактичному стану справ. За його словами, проблеми з бензином та паливно-мастильними матеріалами фіксувалися ще торік, однак нинішня ситуація є значно складнішою.

Економіст нагадав, що у 2025 році дефіцит бензину став відчутним приблизно в середині літа. Тоді Росія була змушена щомісяця імпортувати близько 250 тисяч тонн бензину через скорочення власного виробництва, яке постраждало внаслідок ударів по нафтопереробних підприємствах. Нині ж, за попередніми оцінками, обсяги переробки нафти скоротилися приблизно на 35%, і ця тенденція продовжується.

За словами експерта, реальна нестача бензину розпочалася вже у травні. В окремих регіонах Росії та на тимчасово окупованих територіях ситуація наблизилася до критичної. Особливо складною вона залишається в Криму, де продаж світлих нафтопродуктів для населення суттєво обмежений. В окремих випадках пальне відпускають лише за талонами або спеціальними дозволами для підприємств та об’єктів критичної інфраструктури.

Портал "Коментарі" вже писав, що європейські столиці дедалі виразніше заявляють про готовність взяти на себе провідну роль у майбутніх переговорах щодо завершення повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомили в Берліні після консультацій за участі лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії, що відбулися в Лондоні. Матеріал із посиланням на Politico відображає зростання європейської активності у дипломатичному процесі.