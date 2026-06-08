Жизнь для окупантов летом станет адом: озвучено громкое заявление о страшной панике в Крыму

В оккупированном Крыму все острее ощущаются проблемы с обеспечением горючим. Из-за перебоев в логистике, ограничения транспортных маршрутов и последствий атак на объекты топливной инфраструктуры поставки нефтепродуктов на полуостров существенно усложнились. Эксперты предупреждают, что в летний период ситуация может ухудшиться настолько, что повлияет не только на транспортную сферу, но и на повседневную жизнь жителей и экономику региона.

Фото: из открытых источников

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает , что заявления российских чиновников об отсутствии топливного кризиса не соответствуют фактическому положению дел. По его словам, проблемы с бензином и горюче-смазочными материалами фиксировались еще в прошлом году, однако нынешняя ситуация значительно сложнее.

Экономист напомнил, что в 2025 году дефицит бензина стал ощутим примерно в середине лета. Тогда Россия была вынуждена ежемесячно импортировать около 250 тысяч тонн бензина из-за сокращения собственного производства, пострадавшего в результате ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. В настоящее время, по предварительным оценкам, объемы переработки нефти сократились примерно на 35%, и эта тенденция продолжается.

По словам эксперта, реальная нехватка бензина началась уже в мае. В отдельных регионах России и на временно оккупированных территориях ситуация приблизилась к критической. Особенно сложной она остается в Крыму, где продажа светлых нефтепродуктов для населения существенно ограничена. В отдельных случаях горючее отпускают только по талонам или специальным разрешениям для предприятий и объектов критической инфраструктуры.

Портал "Комментарии" уже писал , что европейские столицы все отчетливее заявляют о готовности взять на себя ведущую роль в будущих переговорах по завершению полномасштабной войны России против Украины. Об этом сообщили в Берлине после состоявшихся в Лондоне консультаций с участием лидеров Украины, Франции, Германии и Великобритании. Материал со ссылкой на Politico отражает рост европейской активности в дипломатическом процессе.