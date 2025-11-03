logo_ukra

Жирний приліт у РФ: Генштаб розкрив деталі
НОВИНИ

Жирний приліт у РФ: Генштаб розкрив деталі

Генштаб підтвердив поразку Саратовського НПЗ у Росії та ще кількох об'єктів ворога

3 листопада 2025, 12:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що в ніч проти 3 листопада підрозділи Сил оборони вразили Саратівський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ.

Жирний приліт у РФ: Генштаб розкрив деталі

Удар по Саратовському НПЗ. Фото: з відкритих джерел

Українські захисники зазначили, що зафіксовано потрапляння в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

У повідомленні йдеться, що Саратовський НПЗ – одне із найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучено забезпечення потреб Збройних Сил РФ.

Також завдано вогневих поразок по логістичним об'єктам загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, вражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Должанську.

"Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів щодо ураження критичних елементів військово-промислової бази держави-терориста з метою позбавити його можливостей продовжувати агресію", – йдеться у повідомленні.

Раніше "Коментарі" писали, що в ніч проти 3 листопада росіяни в черговий раз поскаржилися на атаку невідомих дронів. Вибухи було чути у Саратові і, попередньо, під ударом опинився місцевий НПЗ.

Перші повідомлення про вибухи з'явилися приблизно о 00:50 за київським часом. Сирену та звуки роботи ППО чули жителі Саратова та міста Енгельс (Саратовська область РФ).

"Потужні вибухи в небі почали лунати в районі першої ночі, і з різною періодичністю продовжуються досі. Звуки прольоту БпЛА і бавовни також чують жителі Балаківського та Калінінського районів області", — ділилися в місцевих пабликах росіяни.




