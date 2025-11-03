Жирний приліт у РФ: Генштаб розкрив деталі

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У Генштабі ЗСУ підтвердили, що в ніч проти 3 листопада підрозділи Сил оборони вразили Саратівський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ.
Удар по Саратовському НПЗ. Фото: з відкритих джерел
Українські захисники зазначили, що зафіксовано потрапляння в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.
У повідомленні йдеться, що Саратовський НПЗ – одне із найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучено забезпечення потреб Збройних Сил РФ.
Також завдано вогневих поразок по логістичним об'єктам загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, вражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Должанську.
Раніше "Коментарі" писали, що в ніч проти 3 листопада росіяни в черговий раз поскаржилися на атаку невідомих дронів. Вибухи було чути у Саратові і, попередньо, під ударом опинився місцевий НПЗ.
Перші повідомлення про вибухи з'явилися приблизно о 00:50 за київським часом. Сирену та звуки роботи ППО чули жителі Саратова та міста Енгельс (Саратовська область РФ).