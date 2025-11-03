Жирный прилет в РФ: Генштаб раскрыл детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Генштабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ.
Удар по Саратовскому НПЗ. Фото: из открытых источников
Украинские защитники отметили, зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.
В сообщении говорится, что Саратовский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.
Также нанесены огневые поражения по логистическим объектам захватчиков на территории временно оккупированной Луганщины. В частности, поражен склад материально-технических средств в населенном пункте Роскошное и подвижной склад горюче-смазочных материалов в Должанске.
Ранее "Комментарии" писали, что в ночь на 3 ноября россияне в очередной раз пожаловались на атаку неизвестных дронов. Взрывы были слышны в Саратове и, предварительно, под ударом оказался местный НПЗ.
Первые сообщения о взрывах появились примерно в 00:50 по киевском времени. Сирену и звуки работы ПВО слышали жители Саратова и города Энгельс (Саратовская область РФ).