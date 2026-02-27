Жирна крапка: озвучено заяву про страшні наслідки длоя РФ післі удару "Фламінго"

Успішний удар українських крилатих ракет FP-5 "Фламінго" по підприємству військово-промислового комплексу Росії — "Воткінський завод" у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка) — може призвести до серйозної паузи у виробництві балістичних ракет у РФ на кілька місяців. Таку оцінку дав ветеран російсько-української війни та колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі Радіо NV.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, атака на стратегічний об’єкт у Росії стала наочним доказом боєздатності українських ракет "Фламінго".

"Ця операція стала своєрідною "жирною крапкою", яка демонструє готовність наших крилатих ракет до ефективного використання проти ключових цілей противника", — зазначив Дикий.

Він додав, що після ураження Воткінська виробництво російської балістики може призупинитися приблизно на півроку.

Експерт підкреслив, що українські ракети "Фламінго" суттєво розширюють можливості Збройних Сил України для проведення комбінованих операцій на глибину російської території. Наступним стратегічним завданням є нарощування їхньої кількості та масштабування ударного потенціалу.

"Я рідко роблю прогнози, але цього разу можу впевнено сказати, що 2026 рік стане роком української балістики. Цього року ми вперше побачимо нашу систему у повній бойовій роботі. За комбінованими ударами ми наздоженемо росіян. Різниця лише в тому, що у них це результат десятиліть розвитку радянської ракетної індустрії, а у нас — досягнення лише за чотири роки власної роботи та інновацій", — наголосив Дикий.

Таким чином, успішне застосування "Фламінго" не лише демонструє боєздатність українських ракет, але й змінює баланс стратегічних можливостей у регіоні, ставлячи РФ перед серйозними технологічними викликами у сфері виробництва балістики.

