Жирная точка: озвучено заявление о страшных последствиях для РФ после удара "Фламинго"

Успешный удар украинских крылатых ракет FP-5 "Фламинго" по предприятию военно-промышленного комплекса России — "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика) — может привести к серьезной паузе в производстве баллистических ракет в РФ на несколько месяцев. Такую оценку дал ветеран российско-украинской войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Радио NV.

Фото: из открытых источников

По его словам, атака на стратегический объект в России стала наглядным доказательством боеспособности украинских ракет "Фламинго".

"Эта операция стала своеобразной "жирной точкой", демонстрирующей готовность наших крылатых ракет к эффективному использованию против ключевых целей противника", — отметил Дикий.

Он добавил, что после поражения воткинского производство российской баллистики может приостановиться примерно на полгода.

Эксперт подчеркнул, что украинские ракеты "Фламинго" существенно расширяют возможности вооруженных сил Украины для проведения комбинированных операций на глубину российской территории. Следующей стратегической задачей является наращивание их количества и масштабирование ударного потенциала.

"Я редко делаю прогнозы, но в этот раз могу уверенно сказать, что 2026 год станет годом украинской баллистики. В этом году мы впервые увидим нашу систему в полной боевой работе. инноваций", — подчеркнул Дикий.

Таким образом, успешное применение "Фламинго" не только демонстрирует боеспособность украинских ракет, но изменяет баланс стратегических возможностей в регионе, ставя РФ перед серьезными технологическими вызовами в сфере производства баллистики.

