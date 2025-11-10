logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією “Жінки військових 60 ОМБр заявили, що “чоловіки на фронті зникають пачками”: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

“Жінки військових 60 ОМБр заявили, що “чоловіки на фронті зникають пачками”: що відомо

Російська пропаганда розганяє черговий фейк про ситуацію на фронті

10 листопада 2025, 19:50
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ворожа пропаганда намагається викликати паніку серед українців, поширюючи відео, згенеровані штучним інтелектом. У Центрі протидії дезінформації спростували фейк про нібито “зниклих військових 60 ОМБр”. 

“Жінки військових 60 ОМБр заявили, що “чоловіки на фронті зникають пачками”: що відомо

Військові. Ілюстративне фото

Аналітики зазначили, що у TikTok поширюються фейкові відео, створені за допомогою штучного інтелекту, на яких буцімто “жінки” військових 60-ї окремої механізованої бригади заявляють про “зникнення чоловіків пачками”.

Однак є низка ознак, що ці відео штучні. На це вказує — відсутність синхронізації між рухами губ та вимовленими словами, неприродно рівна інтонація без емоцій та пауз — усе це характерні ознаки відео, створених штучним інтелектом. Крім того, Центр проаналізував ці ролики за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке підтвердило — відео повністю згенеровані штучним інтелектом.

“Такі фейки є типовими для російської пропаганди. Їхня мета — посіяти паніку серед українців, дискредитувати Збройні Сили та створити недовіру до військового командування. Створюючи ШІ-відео для TikTok, російська пропаганда робить ставку на алгоритми соціальної мережі, які здатні поширювати такий контент досить швидко та на велику аудиторію”, — йдеться в повідомленні Центру. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіянам зменшують можливість дізнаватися правду. У Центрі протидії дезінформації розповіли, що уряд РФ ухвалив чергову постанову проти росіян. 

Так, з 1 березня 2026 року російський уряд надав наглядовому органу “Роскомнадзор” можливості блокувати будь-які сайти, відключати російський сегмент інтернету від глобальної мережі, зокрема у випадках “поширення забороненого контенту”.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02VWEHQuKAj1KpxV5zznkKgXXHy35CwfMTEfanj2dB9xCcCAhpfUNPL42mnXoxB6DUl
