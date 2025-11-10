logo

BTC/USD

105772

ETH/USD

3545.65

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Жены военных 60 ОМБр заявили, что "мужчины на фронте исчезают пачками": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"Жены военных 60 ОМБр заявили, что "мужчины на фронте исчезают пачками": что известно

Российская пропаганда разгоняет очередной фейк о ситуации на фронте

10 ноября 2025, 19:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Враждебная пропаганда пытается вызвать панику среди украинцев, распространяя видео, сгенерированные искусственным интеллектом. В Центре противодействия дезинформации опровергли фейк о якобы "пропавших военных 60 ОМБр".

"Жены военных 60 ОМБр заявили, что "мужчины на фронте исчезают пачками": что известно

Военные. Иллюстративное фото

Аналитики отметили, что в TikTok распространяются фейковые видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, на которых якобы женщины военных 60-й отдельной механизированной бригады заявляют об исчезновении мужчин пачками.

Однако есть ряд признаков, что эти видео искусственные. Это указывает — отсутствие синхронизации между движениями губ и произнесенными словами, неестественно ровная интонация без эмоций и пауз — все это характерные признаки видео, созданных искусственным интеллектом. Кроме того, Центр проанализировал эти ролики с помощью специального подтвердившего программного обеспечения — видео полностью сгенерированные искусственным интеллектом.

"Такие фейки типичны для российской пропаганды. Их цель — посеять панику среди украинцев, дискредитировать Вооруженные Силы и создать недоверие к военному командованию. Создавая ИИ-видео для TikTok, российская пропаганда делает ставку на алгоритмы социальной сети, которые способны распространять такой контент достаточно быстро и большой аудитории”, — говорится в сообщении Центра.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россиянам уменьшают возможность узнавать правду. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что правительство РФ приняло очередное постановление против россиян.

Так, с 1 марта 2026 года российское правительство предоставило надзорному органу "Роскомнадзор" возможность блокировать любые сайты, отключать российский сегмент интернета от глобальной сети, в том числе в случаях "распространения запрещенного контента".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02VWEHQuKAj1KpxV5zznkKgXXHy35CwfMTEfanj2dB9xCcCAhpfUNPL42mnXoxB6DUl
Теги:

Новости

Все новости