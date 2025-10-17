Жах і хаос у Кривому Розі: місто не може прийти до тями після десятка прильотів

Уночі 17 жовтня Кривий Ріг опинився під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе. Над містом пролунали гучні вибухи, зафіксовано щонайменше 10 влучань. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, російські окупанти застосували ударні БпЛА типу "Shahed", які атакували критичну інфраструктуру міста.

Фото: з відкритих джерел

Моніторингові спільноти попереджали про велику кількість дронів, що наближалися до Кривого Рогу – йшлося про кілька десятків апаратів. Зі свого боку Повітряні сили також заздалегідь попередили про загрозу повітряної атаки. Перші вибухи пролунали невдовзі після опівночі, і ще тоді повідомлялося про понад десять безпілотників, що залишалися в небі.

За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, під ударом опинилася промислова інфраструктура, внаслідок чого сталося займання. Також підтверджено пошкодження об’єктів енергетичної системи.

Водночас Вілкул наголосив, що протиповітряна оборона активно працювала під час атаки. У небі над Криворіжжям сили ППО знищили 22 безпілотники. Проте деякі дрони змогли прорватися і влучити по визначених цілях. Через це на інфраструктурних об'єктах виникли пожежі, однак їх вдалося оперативно ліквідувати.

Атака на Кривий Ріг стала частиною ширшої кампанії Росії, спрямованої на ураження енергетичної та промислової інфраструктури України напередодні зими. Подібні дії ворог уже використовував торік, намагаючись позбавити українські міста світла та тепла.

Як вже писали "Коментарі", за останні кілька тижнів українські підрозділи здійснили приблизно 60 ударів по нафтових об’єктах на території Росії, внаслідок чого виведено з ладу щонайменше 21% потужностей її нафтопереробної галузі.