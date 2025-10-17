logo

Ужас и хаос в Кривом Роге: город не может прийти в себя после десятка прилетов

По данным мониторинговых групп, на город летели десятки дронов, об опасности также сообщали Воздушные силы.

17 октября 2025, 08:10
Ночью 17 октября Кривой Рог оказался под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе. Над городом раздались громкие взрывы, зафиксировано не менее 10 попаданий. По информации главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, российские оккупанты применили ударные БпЛА типа "Shahed", атаковавшие критическую инфраструктуру города.

Ужас и хаос в Кривом Роге: город не может прийти в себя после десятка прилетов

Фото: из открытых источников

Мониторинговые сообщества предупреждали о большом количестве дронов, приближавшихся к Кривому Рогу – речь шла о нескольких десятках аппаратов. Со своей стороны, Воздушные силы также заранее предупредили об угрозе воздушной атаки. Первые взрывы прогремели вскоре после полуночи, и еще тогда сообщалось о более десяти оставшихся в небе беспилотниках.

По словам начальника Криворожской районной военной администрации Евгения Ситниченко, под ударом оказалась промышленная инфраструктура, в результате чего произошло возгорание. Также подтверждено повреждение объектов энергетической системы.

В то же время Вилкул подчеркнул, что противовоздушная оборона активно работала во время атаки. В небе над Криворожьем силы ПВО уничтожили 22 беспилотника. Однако некоторые дроны смогли прорваться и поразить определенные цели. Поэтому на инфраструктурных объектах возникли пожары, однако их удалось оперативно ликвидировать.

Атака на Кривой Рог стала частью более широкой кампании России, направленной на поражение энергетической и промышленной инфраструктуры Украины в преддверии зимы. Подобные действия враг уже использовал в прошлом году, пытаясь лишить города света и тепла.

Как уже писали "Комментарии", за последние несколько недель украинские подразделения нанесли примерно 60 ударов по нефтяным объектам на территории России, в результате чего выведено из строя не менее 21% мощностей ее нефтеперерабатывающей отрасли.



