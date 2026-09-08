Зеленському доведеться відповідати: які важкі випробування чекають на українців

Підготовка до опалювального періоду викликає питання та занепокоєння. Адже навіть попри найвищий рівень готовності у містах можливі проблеми з опаленням та електропостачанням через ворожі атаки.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко підтвердив слова колишнього глави МЗС Дмитра Кулеби щодо погіршення умов життя в Києві взимку. За словами політика, абсолютно можливі варіанти, коли певні райони Києва будуть певний час без тепла.

“Я очікую цього, враховуючи те, як прогресує тактика стратегія і потужність ракетних ударів у РФ. Ми ж бачимо, які потужності застосовуються навіть по ураженням якихось малих цілей, так?”, — зауважив політик.

Народний депутат припустив, що взимку слід очікувати комбінованих потужних ударів по об'єктах енергетики і захистити їх переважною більшістю можна лише протиповітряною обороною.

“Тут так само, слава Богу, я сподіваюсь і на партнерів у першу чергу. Дуже важливі оці контакти президента Зеленського, тому одна з ключових тем — це “Петріоти”, ракети, протиракетний захист, що з європейцями, що з Трампом, що з іншими партнерами. І це абсолютно правильно, тут йому треба не заважати. Я думаю, що Зеленський добре знає вже психологію, ситуацію і от працює в даному напрямку. Це його пряма така відповідальність, його конституційний вектор і хай він за це відповідає”, — зауважив народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли, як можна врятувати країни в умовах неможливості змінити владу. Нардеп Ар’єв вказав на два фактори, які значно погіршують ситуацію.



