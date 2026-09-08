Зеленському доведеться відповідати: які важкі випробування чекають на українців

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Кречмаровская Наталия
Підготовка до опалювального періоду викликає питання та занепокоєння. Адже навіть попри найвищий рівень готовності у містах можливі проблеми з опаленням та електропостачанням через ворожі атаки.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко підтвердив слова колишнього глави МЗС Дмитра Кулеби щодо погіршення умов життя в Києві взимку. За словами політика, абсолютно можливі варіанти, коли певні райони Києва будуть певний час без тепла.
Народний депутат припустив, що взимку слід очікувати комбінованих потужних ударів по об'єктах енергетики і захистити їх переважною більшістю можна лише протиповітряною обороною.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли, як можна врятувати країни в умовах неможливості змінити владу. Нардеп Ар’єв вказав на два фактори, які значно погіршують ситуацію.