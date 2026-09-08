logo_ukra

BTC/USD

78730

ETH/USD

2496.9

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленському доведеться відповідати: які важкі випробування чекають на українців
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленському доведеться відповідати: які важкі випробування чекають на українців

Народний депутат Кучеренко розповів, що допоможе “пройти” зимовий період

8 вересня 2026, 20:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Підготовка до опалювального періоду викликає питання та занепокоєння. Адже навіть попри найвищий рівень готовності у містах можливі проблеми з опаленням та електропостачанням через ворожі атаки.

Зеленському доведеться відповідати: які важкі випробування чекають на українців

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко підтвердив слова колишнього глави МЗС Дмитра Кулеби щодо погіршення умов життя в Києві взимку. За словами політика, абсолютно можливі варіанти, коли певні райони Києва будуть певний час без тепла. 

“Я очікую цього, враховуючи те, як прогресує тактика стратегія і потужність ракетних ударів у РФ. Ми ж бачимо, які потужності застосовуються навіть по ураженням якихось малих цілей, так?”, — зауважив політик. 

Народний депутат припустив, що взимку слід очікувати комбінованих потужних ударів по об'єктах енергетики і захистити їх переважною більшістю можна лише протиповітряною обороною.

“Тут так само, слава Богу, я сподіваюсь і на партнерів у першу чергу. Дуже важливі оці контакти президента Зеленського, тому одна з ключових тем — це “Петріоти”, ракети, протиракетний захист, що з європейцями, що з Трампом, що з іншими партнерами. І це абсолютно правильно, тут йому треба не заважати. Я думаю, що Зеленський добре знає вже психологію, ситуацію і от працює в даному напрямку. Це його пряма така відповідальність, його конституційний вектор і хай він за це відповідає”, — зауважив народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли, як можна врятувати країни в умовах неможливості змінити владу. Нардеп Ар’єв вказав на два фактори, які значно погіршують ситуацію. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: facebook.com/reel/2238600863629067/
Теги:

Новини

Всі новини