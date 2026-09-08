logo

BTC/USD

78730

ETH/USD

2496.9

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленскому придется отвечать: какие тяжелые испытания ждут украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленскому придется отвечать: какие тяжелые испытания ждут украинцев

Народный депутат Кучеренко рассказал, что поможет "пройти" зимний период

8 сентября 2026, 20:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Подготовка к отопительному периоду вызывает вопросы и беспокойство. Ведь даже, несмотря на высокий уровень готовности, в городах возможны проблемы с отоплением и электроснабжением из-за вражеских атак.

Зеленскому придется отвечать: какие тяжелые испытания ждут украинцев

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко подтвердил слова бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы по поводу ухудшения условий жизни в Киеве зимой. По словам политика, возможны варианты, когда определенные районы Киева будут определенное время без тепла.

"Я ожидаю этого, учитывая, как прогрессирует тактика стратегия и мощность ракетных ударов в РФ. Мы же видим, какие мощности применяются даже по поражениям каких-то малых целей, да?", — отметил политик.

Народный депутат предположил, что зимой следует ожидать комбинированных мощных ударов по объектам энергетики и защитить их подавляющим большинством можно только противовоздушной обороной.

"Здесь так же, слава Богу, я надеюсь и на партнеров в первую очередь. Очень важны эти контакты президента Зеленского, поэтому одна из ключевых тем — это "Петриоты", ракеты, противоракетная защита, что с европейцами, что с Трампом, что с другими партнерами. И это совершенно правильно, здесь ему нужно не мешать. Я думаю, что Зеленский хорошо знает уже психологию, ситуацию и вот работает в данном направлении. Это его прямая ответственность, его конституционный вектор и пусть он за это отвечает”, — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали, как можно спасти страны в условиях невозможности сменить власть. Нардеп Арьев указал на два фактора, которые значительно усугубляют ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: facebook.com/reel/2238600863629067/
Теги:

Новости

Все новости