Зеленскому придется отвечать: какие тяжелые испытания ждут украинцев

Подготовка к отопительному периоду вызывает вопросы и беспокойство. Ведь даже, несмотря на высокий уровень готовности, в городах возможны проблемы с отоплением и электроснабжением из-за вражеских атак.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко подтвердил слова бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы по поводу ухудшения условий жизни в Киеве зимой. По словам политика, возможны варианты, когда определенные районы Киева будут определенное время без тепла.

"Я ожидаю этого, учитывая, как прогрессирует тактика стратегия и мощность ракетных ударов в РФ. Мы же видим, какие мощности применяются даже по поражениям каких-то малых целей, да?", — отметил политик.

Народный депутат предположил, что зимой следует ожидать комбинированных мощных ударов по объектам энергетики и защитить их подавляющим большинством можно только противовоздушной обороной.

"Здесь так же, слава Богу, я надеюсь и на партнеров в первую очередь. Очень важны эти контакты президента Зеленского, поэтому одна из ключевых тем — это "Петриоты", ракеты, противоракетная защита, что с европейцами, что с Трампом, что с другими партнерами. И это совершенно правильно, здесь ему нужно не мешать. Я думаю, что Зеленский хорошо знает уже психологию, ситуацию и вот работает в данном направлении. Это его прямая ответственность, его конституционный вектор и пусть он за это отвечает”, — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали, как можно спасти страны в условиях невозможности сменить власть. Нардеп Арьев указал на два фактора, которые значительно усугубляют ситуацию.



