Зеленскому придется отвечать: какие тяжелые испытания ждут украинцев

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Кречмаровская Наталия
Подготовка к отопительному периоду вызывает вопросы и беспокойство. Ведь даже, несмотря на высокий уровень готовности, в городах возможны проблемы с отоплением и электроснабжением из-за вражеских атак.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко подтвердил слова бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы по поводу ухудшения условий жизни в Киеве зимой. По словам политика, возможны варианты, когда определенные районы Киева будут определенное время без тепла.
Народный депутат предположил, что зимой следует ожидать комбинированных мощных ударов по объектам энергетики и защитить их подавляющим большинством можно только противовоздушной обороной.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали, как можно спасти страны в условиях невозможности сменить власть. Нардеп Арьев указал на два фактора, которые значительно усугубляют ситуацию.