Зеленський зробив заяву про зиму, яка злякає кожного: деталі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував загрози енергетичної кризи в осінньо-зимовий період, зокрема ризик втрати газопостачання та електрики через можливі нові атаки РФ

Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом 6 жовтня, глава держави зазначив, що Україна знову опинилася перед викликом — цього разу через повторні удари ворога по критичній енергетичній інфраструктурі.

За словами президента, у відповідь на пошкодження газових об'єктів, країна буде змушена закуповувати газ за кордоном. Водночас Зеленський наголосив, що влада має план дій і фінансову готовність до таких сценаріїв.

"Маємо кошти на імпорт газу, щоб українці не залишились без тепла. Ми усвідомлюємо масштаби потреб і впевнені, що впораємось із цим викликом", — заявив Зеленський.

Стосовно ситуації з електроенергією, президент визнав, що наразі дати точну оцінку складно, адже ситуація постійно змінюється через дії РФ.

"Щодо електропостачання — наразі важко щось гарантувати. Але ми готуємось, працюємо щодня. І будемо захищати енергосистему", — запевнив він.

Окремо Зеленський наголосив: якщо Росія продовжить удари по українській енергетиці, то й сама відчує наслідки — ЗСУ готові до симетричних кроків.

"Росія повинна розуміти — ми нарощуватимемо виробництво всього необхідного, щоб і вони відчули те саме, що доводиться переживати українцям", — підсумував президент.

