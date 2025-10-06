Зеленский сделал испугающее каждого заявление о зиме: детали

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы энергетического кризиса в осенне-зимний период, в частности риск потери газоснабжения и электричества из-за возможных новых атак РФ

Фото: из открытых источников

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом 6 октября, глава государства отметил, что Украина снова оказалась перед вызовом — на этот раз из-за повторных ударов врага по критической энергетической инфраструктуре.

По словам президента, в ответ на повреждение газовых объектов страна будет вынуждена закупать газ за границей. В то же время Зеленский подчеркнул, что у власти есть план действий и финансовая готовность к таким сценариям.

"У нас есть средства на импорт газа, чтобы украинцы не остались без тепла. Мы осознаем масштабы потребностей и уверены, что справимся с этим вызовом", — заявил Зеленский.

Относительно ситуации с электроэнергией президент признал, что сейчас дать точную оценку сложно, ведь ситуация постоянно меняется из-за действий РФ.

"Что касается электроснабжения, сейчас трудно что-то гарантировать. Но мы готовимся, работаем каждый день. И будем защищать энергосистему", — заверил он.

Отдельно Зеленский подчеркнул: если Россия продолжит удары по украинской энергетике, то сама почувствует последствия — ВСУ готовы к симметричным шагам.

"Россия должна понимать — мы будем наращивать производство всего необходимого, чтобы и они почувствовали то же, что приходится переживать украинцам", — подытожил президент.

