Зеленський зробив заяву про поступки Росії під час переговорів

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував позицію Росії щодо можливих поступок для припинення війни, заявивши, що логіка вимог Москви сягнула "найбільш небезпечного масштабу".

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Нідерландів заявив, що нині триває найбільш інтенсивний і сфокусований переговорний процес від початку повномасштабної війни. Водночас Україна не розглядає варіанти тимчасових пауз чи нестійких компромісів. Як наголосив президент, Київ працює разом із партнерами над справжнім завершенням війни, а не її відкладенням.

"Ми не говоримо про паузу або тимчасове рішення. Йдеться про завершення російської агресії. Саме тому зараз так само потрібна сильна політична підтримка, як і на початку війни", — заявив Зеленський.

Окрему увагу Зеленський приділив підходу Кремля до переговорів. За словами президента, Росія системно перекладає відповідальність за власну агресію на інших і намагається нав’язати світові хибну логіку, згідно з якою поступки має робити жертва, а не агресор.

"Росія завжди каже, що винен хтось інший. Завжди хтось має щось віддати, щоб Москва припинила вбивати. Сьогодні ця логіка досягла свого найбільш небезпечного масштабу — Росія вторглася в наш дім, знищує міста і вбиває дітей, і водночас вимагає, щоб ми віддали частини нашої землі, навіть ті, які вона не змогла захопити", — наголосив Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії заявили про "готовність" до мирної угоди для закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відповіли на пропозицію запровадити різдвяне перемир’я.