Зеленський зробив заяву про поступки Росії під час переговорів

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував позицію Росії щодо можливих поступок для припинення війни, заявивши, що логіка вимог Москви сягнула "найбільш небезпечного масштабу".
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Нідерландів заявив, що нині триває найбільш інтенсивний і сфокусований переговорний процес від початку повномасштабної війни. Водночас Україна не розглядає варіанти тимчасових пауз чи нестійких компромісів. Як наголосив президент, Київ працює разом із партнерами над справжнім завершенням війни, а не її відкладенням.
Окрему увагу Зеленський приділив підходу Кремля до переговорів. За словами президента, Росія системно перекладає відповідальність за власну агресію на інших і намагається нав’язати світові хибну логіку, згідно з якою поступки має робити жертва, а не агресор.
