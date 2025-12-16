logo

Зеленский сделал заявление об уступках России в ходе переговоров

Владимир Зеленский заявил, что Россия требует уступок от Украины, перекладывая ответственность за войну на других.

16 декабря 2025, 13:10
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике позицию России относительно возможных уступок для прекращения войны, заявив, что логика требований Москвы достигла "наиболее опасного масштаба".

Зеленский сделал заявление об уступках России в ходе переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский, выступая в парламенте Нидерландов, заявил, что в настоящее время продолжается наиболее интенсивный и сфокусированный переговорный процесс с начала полномасштабной войны. В то же время, Украина не рассматривает варианты временных пауз или неустойчивых компромиссов. Как отметил президент, Киев работает вместе с партнерами над настоящим завершением войны, а не ее отложением.

"Мы не говорим о паузе или временном решении. Речь идет о завершении российской агрессии. Именно поэтому сейчас так же нужна сильная политическая поддержка, как и в начале войны", — заявил Зеленский.

Особое внимание Зеленский уделил подходу Кремля к переговорам. По словам президента, Россия системно перекладывает ответственность за собственную агрессию на других и пытается навязать миру ложную логику, согласно которой уступки должна делать жертва, а не агрессор.

"Россия всегда говорит, что виноват кто-нибудь другой. Всегда кто-то должен что-то отдать, чтобы Москва прекратила убивать. Сегодня эта логика достигла своего наиболее опасного масштаба – Россия вторглась в наш дом, уничтожает города и убивает детей, и одновременно требует, чтобы мы отдали части нашей земли, даже те, которые она не смогла захватить", – подчеркнул Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заявили о "готовности" к мирному соглашению для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили на предложение ввести рождественское перемирие.



https://youtu.be/vscCoi9QFn0
