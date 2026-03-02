Зеленський зробив термінову заяву про постачання зброї в Україну через ситуацію в Ірані: деталі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливі наслідки загострення ситуації на Близькому Сході для військової підтримки України. За його словами, станом на зараз немає жодних ознак того, що міжнародні партнери планують скорочувати постачання важливого озброєння.

Фото: з відкритих джерел

Глава держави підкреслив, що питання західної військової допомоги, зокрема ракет до систем протиповітряної оборони, є критично важливим для України. Він запевнив, що перебуває у постійному контакті з союзниками та уважно стежить за розвитком подій.

"Це питання турбує нас і тому ми на контакті з нашими партнерами. Буквально 10 хвилин тому я розмовляв з канцлером Німеччини і порушував це питання. Поки що і від американців, і від європейців подібних сигналів не було. Поки що програма PURL працює. Все йде, як йшло", — сказав президент України.

Зеленський наголосив, що стабільність постачання зброї залишається одним із ключових факторів обороноздатності країни, особливо в умовах війни що триває.

Нагадаємо, що на тлі ескалації в регіоні 28 лютого президент США Дональд Трамп оголосив про початок масштабної військової операції проти Ірану під назвою "Епічна лють". За його словами, метою кампанії є ліквідація загроз для американців, знищення ракетної інфраструктури Тегерана та недопущення створення ядерної зброї. Американський лідер заявив, що Іран упродовж десятиліть вів ворожу політику щодо США та продовжує ядерні розробки, попри попередні удари по об’єктах у червні.

Операція, яка реалізується спільно з Ізраїлем, розглядається як довготривала та масштабна ініціатива, спрямована на захист національної безпеки Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Як вже писали "Коментарі", російські окупаційні сили мають, за оцінками експертів, три можливих сценарії для прориву до Одеси, яку Кремль розглядає як стратегічну ціль. Водночас українське командування активно вживає превентивних заходів для нейтралізації загроз і недопущення реалізації ворожих планів, стверджує військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.