Путін готує прорив до Одеси: розкрито три страшні сценарії окупації міста

Російські окупаційні сили мають, за оцінками експертів, три можливих сценарії для прориву до Одеси, яку Кремль розглядає як стратегічну ціль. Водночас українське командування активно вживає превентивних заходів для нейтралізації загроз і недопущення реалізації ворожих планів, стверджує військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, дії українського командування в Одеській області спрямовані на випередження можливих атак. Експерт підкреслив, що подібна підготовка необхідна і в інших регіонах, таких як Запоріжжя, Дніпро, Полтава, Чернігів, Суми, Харків та Миколаїв. Йдеться про готовність до найгірших сценаріїв, які можуть бути застосовані ворогом.

"Чи може російська армія дозволити собі реалізацію такого сценарію сьогодні? Ні, не може. Хоча певні плани у них є — від намірів щодо захоплення території України росіяни не відмовлялися. Мова йде не тільки про Донецьку, Луганську, Херсонську чи Запорізьку області, а й про Дніпропетровську, Миколаївську, Одеську та інші регіони. На кожну область у них свій план", — зазначив Коваленко.

Він також наголосив, що Одеса та південь України мають для Росії не лише стратегічне, а й символічне значення, яке формувалося десятиліттями. Проте у 2022 році російські війська не змогли реалізувати свої наміри, і сьогодні, враховуючи стан армії РФ, можливість повторення таких спроб викликає сумніви.

"Можливі три сценарії розвитку подій: повітряне десантування, морський десант і сухопутний прорив. Якщо розглядати кожен із них, масштабне повітряне десантування достатньої кількості військових з літаків Іл-76 або Іл-96 поки що видається неможливим. Повітряний простір захищений, і підготовку до такого десанту неможливо здійснити непомітно. До того ж ці літаки, ймовірно, були б знищені ще над Чорним морем", — пояснив експерт.

