Путин готовит прорыв в Одессу: раскрыты три страшных сценария оккупации города

Российские оккупационные силы имеют, по оценкам экспертов, три возможных сценария для прорыва в Одессу, которую Кремль рассматривает как стратегическую цель. В то же время украинское командование активно принимает превентивные меры для нейтрализации угроз и недопущения реализации враждебных планов, утверждает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Фото: из открытых источников

По его словам, действия украинского командования в Одесской области направлены на упреждение возможных атак. Эксперт подчеркнул, что подобная подготовка необходима и в других регионах, таких, как Запорожье, Днепр, Полтава, Чернигов, Сумы, Харьков и Николаев. Речь идет о готовности к худшим сценариям, которые могут быть применены противником.

"Может ли российская армия позволить себе реализацию такого сценария сегодня? Нет, не может. Хотя определенные планы у них есть – от намерений по захвату территории Украины россияне не отказывались. Речь идет не только о Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской области, но и о Днепропетровской, Николаевской, Одесской и других регионах. На каждую область у них свой план", – отметил Коваленко.

Он также подчеркнул, что Одесса и юг Украины имеют для России не только стратегическое, но и символическое значение, формируемое десятилетиями. Однако в 2022 году российские войска не смогли реализовать свои намерения, и сегодня, учитывая состояние армии РФ, возможность повторения подобных попыток вызывает сомнения.

"Возможны три сценария развития событий: воздушное десантирование, морской десант и сухопутный прорыв. Если рассматривать каждый из них, масштабное воздушное десантирование достаточного количества военных из самолетов Ил-76 или Ил-96 пока кажется невозможным. Воздушное пространство защищено, и подготовку к такому десанту невозможно осуществить незаметно. К тому же, эти самолеты, вероятно, были бы уничтожены еще над Черным морем", — пояснил эксперт.

