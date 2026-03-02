logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський натякнув на проблеми з постачанням зброї в Україну: названо причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський натякнув на проблеми з постачанням зброї в Україну: названо причину

Президент заявив, що наразі жодних сигналів про скорочення допомоги від західних партнерів не надходило

2 березня 2026, 13:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливі наслідки загострення ситуації на Близькому Сході для військової підтримки України. За його словами, станом на зараз немає жодних ознак того, що міжнародні партнери планують скорочувати постачання важливого озброєння.

Зеленський натякнув на проблеми з постачанням зброї в Україну: названо причину

Фото: з відкритих джерел

Глава держави підкреслив, що питання західної військової допомоги, зокрема ракет до систем протиповітряної оборони, є критично важливим для України. Він запевнив, що перебуває у постійному контакті з союзниками та уважно стежить за розвитком подій.

"Це питання турбує нас і тому ми на контакті з нашими партнерами. Буквально 10 хвилин тому я розмовляв з канцлером Німеччини і порушував це питання. Поки що і від американців, і від європейців подібних сигналів не було. Поки що програма PURL працює. Все йде, як йшло", — сказав президент України. 

Зеленський наголосив, що стабільність постачання зброї залишається одним із ключових факторів обороноздатності країни, особливо в умовах війни що триває.

Нагадаємо, що на тлі ескалації в регіоні 28 лютого президент США Дональд Трамп оголосив про початок масштабної військової операції проти Ірану під назвою "Епічна лють". За його словами, метою кампанії є ліквідація загроз для американців, знищення ракетної інфраструктури Тегерана та недопущення створення ядерної зброї. Американський лідер заявив, що Іран упродовж десятиліть вів ворожу політику щодо США та продовжує ядерні розробки, попри попередні удари по об’єктах у червні. 

Операція, яка реалізується спільно з Ізраїлем, розглядається як довготривала та масштабна ініціатива, спрямована на захист національної безпеки Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Як вже писали "Коментарі", російські окупаційні сили мають, за оцінками експертів, три можливих сценарії для прориву до Одеси, яку Кремль розглядає як стратегічну ціль. Водночас українське командування активно вживає превентивних заходів для нейтралізації загроз і недопущення реалізації ворожих планів, стверджує військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини