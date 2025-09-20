Зеленський зробив нову заяву про дедлайн РФ по захопленню Донбасу

У росіян сьогодні є дві реальності. Перша — це ситуація, що реально склалася на фронті. І друга – це та, що існує виключно у доповідях найвищого військового командування країни-агресора. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву під час спілкування з журналістами зробив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Вчора, під час доповіді про нашу операцію (Добропільський напрямок — ред.), я бачив в електронному вигляді розташування наших сил та засобів і бачив "руські" мапи. Так от їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили положення, у "рускіх" на картах все навпаки", — зазначив президент.

Глава держави наголосив, що це показує, що доповідь середньої ланки нагору у "російських" не відповідає реальній ситуації на фронті.

"В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто б захоплять вже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності, і дякувати Богу", — підсумував Зеленський.

Під час цього ж діалогу Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає "корейську", "фінську" чи будь-яку іншу модель завершення війни. При цьому слід бути готовими до того, що фінального документа про закінчення війни не буде.

У медіа часто припускають, що саме "корейський" сценарій може стати найреальнішим сценарієм завершення війни в Україні. тому журналісти поцікавилися у президента, чи може бути підписана угода про припинення вогню без підписів України та РФ, як це було з Кореями.

Глава держави зазначив, що Україна має іншу історію, ніж Південна та Північна Корея. За його словами, розмови про той чи інший сценарій – суто гіпотетичні. Йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору.



