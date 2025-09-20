Зеленский сделал новое заявление о дедлайне РФ по захвату Донбасса

Рубрики
Кравцев Сергей
У россиян сегодня существует две реальности. Первая – это ситуация, которая реально сложилась на фронте. И вторая – это та, которая существует исключительно в докладах высшего военного командования страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства подчеркнул, что это показывает, что доклад среднего звена наверх у "русских" не соответствует реальной ситуации на фронте.
В ходе этого же диалога Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает "корейскую", "финскую" или любую другую модель завершения войны. При этом нужно быть готовыми к тому, что финального документа об окончании войны не будет.
В медиа часто допускают, что именно "корейский" сценарий может стать наиболее реальным сценарием завершения войны в Украине. поэтому журналисты поинтересовались у президента, может ли быть подписано соглашение о прекращении огня без подписей Украины и РФ, как это было с Кореями.
Глава государства отметил, что Украина имеет другую историю, чем Южная и Северная Кореи. По его словам, разговоры о том или ином сценарии – чисто гипотетические. Речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора.