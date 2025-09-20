Зеленский сделал новое заявление о дедлайне РФ по захвату Донбасса

У россиян сегодня существует две реальности. Первая – это ситуация, которая реально сложилась на фронте. И вторая – это та, которая существует исключительно в докладах высшего военного командования страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Вчера, во время доклада о нашей операции (Добропольское направление – ред.), я видел в электронном виде расположение наших сил и средств и видел "русские" карты. Так вот их доклады отличаются очень сильно от реальности. Там, где мы восстановили положение, у "русских" на картах все наоборот", — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что это показывает, что доклад среднего звена наверх у "русских" не соответствует реальной ситуации на фронте.

"В информационном поле постоянно продолжалась эта провокация о том, где они на Донбассе, что за 30 дней они вроде бы захватят уже окончательно Покровск и точно захватят до ноября восток. Но это отличается от реальности, и слава Богу", — подытожил Зеленский.

В ходе этого же диалога Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает "корейскую", "финскую" или любую другую модель завершения войны. При этом нужно быть готовыми к тому, что финального документа об окончании войны не будет.

В медиа часто допускают, что именно "корейский" сценарий может стать наиболее реальным сценарием завершения войны в Украине. поэтому журналисты поинтересовались у президента, может ли быть подписано соглашение о прекращении огня без подписей Украины и РФ, как это было с Кореями.

Глава государства отметил, что Украина имеет другую историю, чем Южная и Северная Кореи. По его словам, разговоры о том или ином сценарии – чисто гипотетические. Речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора.



