Зеленський зробив гучну заяву про нові переговори з Путіним: до чого закликав

Україна залишається відкритою до переговорного процесу з Росією, навіть попри жорстку оцінку її керівництва. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий до діалогу з російською стороною, однак ефективність таких перемовин значною мірою залежить від активної участі європейських партнерів.

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Про це глава держави заявив 19 червня під час спілкування з журналістами, вкотре підкресливши, що Україна не відмовляється від дипломатичних шляхів врегулювання війни.

За словами Зеленського, міжнародні партнери усвідомлюють складність ситуації та агресивний характер дій Кремля. Водночас він наголосив, що Україна готова до переговорів із російським керівництвом, навіть попри його деструктивну поведінку, але за умови посиленої підтримки з боку Європи.

"Путін хоче, що у нас все горіло, і він безумець – це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це. Але Європа повинна включитися на повну, щоб у нас була сильна позиція", – зазначив президент.

Йдеться насамперед про посилення санкційного тиску на Росію, а також про механізми використання заморожених російських активів для фінансування потреб України. Зеленський підкреслив, що саме такі інструменти можуть посилити переговорні позиції Києва та змусити агресора до реальних поступок.

Окремо президент звернув увагу на внутрішній стан Росії, заявивши, що Володимир Путін побоюється наслідків повернення власних військових додому. За його словами, російський лідер поступово втрачає політичні й військові позиції, що може призводити до ще більшої ескалації атак проти України.

Портал "Коментарі" раніше писав, що на тлі розширення європейських програм військової підтримки України через механізм PURL, який передбачає закупівлю американського озброєння за кошти європейських країн, Італія й надалі утримується від участі в цій ініціативі.