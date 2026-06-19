Зеленский сделал громкое заявление о новых переговорах с Путиным: к чему призывал

Украина остается открытой для переговорного процесса с Россией, даже несмотря на жесткую оценку ее руководства. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев готов к диалогу с российской стороной, однако эффективность таких переговоров во многом зависит от активного участия европейских партнеров.

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Об этом глава государства заявил 19 июня во время общения с журналистами, в очередной раз подчеркнув, что Украина не отказывается от дипломатических путей урегулирования войны.

По словам Зеленского, международные партнеры осознают сложность ситуации и агрессивный характер действий Кремля. В то же время он подчеркнул, что Украина готова к переговорам с российским руководством, даже несмотря на его деструктивное поведение, но при усиленной поддержке со стороны Европы.

"Путин хочет, что у нас все горело, и он безумец – это партнеры чувствуют. Украина готова к переговорам с ним, несмотря на это. Но Европа должна включиться во всю, чтобы у нас была сильная позиция", – отметил президент.

Речь идет, прежде всего, об усилении санкционного давления на Россию, а также о механизмах использования замороженных российских активов для финансирования потребностей Украины. Зеленский подчеркнул, что именно такие инструменты могут усилить переговорные позиции Киева и вынудить агрессора к реальным уступкам.

Отдельно президент обратил внимание на внутреннее состояние России, заявив, что Владимир Путин опасается последствий возвращения своих военных домой. По его словам, российский лидер постепенно теряет политические и военные позиции, что может приводить к еще большей эскалации атак против Украины.

Портал "Комментарии" ранее писал , что на фоне расширения европейских программ военной поддержки Украины через механизм PURL, предусматривающий закупку американского вооружения за средства европейских стран, Италия продолжает воздерживаться от участия в этой инициативе.