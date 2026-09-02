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Зеленський змінив командувача Сухопутних військ: хто очолив найбільший вид ЗСУ

Новим командувачем став Святослав Заїць - бойовий офіцер ДШВ, який у 2014 році вивів свою підрозділ із заблокованого росіянами Криму

2 вересня 2026, 14:47
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Кравцев Сергей

У середу, 2 вересня, президент Володимир Зеленський призначив Святослава Заїця новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. Відповідний указ глава держави підписав 2 вересня.

Зеленський змінив командувача Сухопутних військ: хто очолив найбільший вид ЗСУ

Святослав Заїць. Фото: з відкритих джерел

Іншим указом Зеленський звільнив із цієї посади Геннадія Шаповалова. Таким чином, керівництво одним із ключових видів ЗСУ переходить до офіцера, який має значний досвід служби у Десантно-штурмових військах та командування армійськими підрозділами.

Святослав Заїць – виходець із ДШВ. Його військова біографія тісно пов’язана з початком російської агресії проти України. У 2014 році він перебував у Криму на навчаннях, коли Росія почала окупацію півострова.

На той момент Заїць командував розвідувальною ротою 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Підрозділ, у якому було близько сотні українських військових, протягом місяця залишався заблокованим російськими силами. Попри тиск і вимоги окупантів здатися, українські військові не погодилися виконувати їхні накази.

Зрештою Заїцю вдалося вивести підрозділ на материкову Україну. Після цього він продовжив службу в ДШВ, поступово просуваючись на командних посадах.

Згодом офіцер став начальником штабу – заступником командира 8-го корпусу Десантно-штурмових військ.

У грудні 2016 року Заїць був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Відзнаку він отримав за мужність, професіоналізм та внесок у зміцнення обороноздатності України.

Останнім часом його кар’єра продовжувала розвиватися. У квітні 2026 року Святослава Заїця призначили командувачем 20-го армійського корпусу.

Тепер він очолив Сухопутні війська ЗСУ – найбільший за чисельністю компонент української армії, на який припадає основне навантаження бойових дій на фронті.

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Джерело: https://president.gov.ua/documents/8532026-61381
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