Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками: кто возглавил наибольший вид ВСУ

В среду, 2 сентября, президент Владимир Зеленский назначил Святослава Заицу новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ глава государства подписал 2 сентября.

Святослав Заиц. Фото: из открытых источников

Другим указом Зеленский уволил с этой должности Геннадия Шаповалова. Таким образом, руководство одним из ключевых видов ВСУ переходит к офицеру, имеющему значительный опыт службы в Десантно-штурмовых войсках и командованию армейскими подразделениями.

Святослав Заиц – выходец из ДШУ. Его военная биография тесно связана с началом российской агрессии против Украины. В 2014 году он находился в Крыму на учениях, когда Россия начала оккупацию полуострова.

На тот момент Заиц командовал разведывательной ротой 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Подразделение, в котором было около сотни украинских военных, в течение месяца оставалось заблокированным российскими силами. Несмотря на давление и требования окупантов сдаться, украинские военные не согласились выполнять их приказы.

В конце концов, Заицу удалось вывести подразделение на материковую Украину. После этого он продолжил службу в ДШУ, постепенно продвигаясь на командных должностях.

Затем офицер стал начальником штаба – заместителем командира 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск.

В декабре 2016 года Заиц был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Награду он получил за мужество, профессионализм и вклад в укрепление обороноспособности Украины.

В последнее время его карьера продолжала развиваться. В апреле 2026 года Святослав Заиц был назначен командующим 20-м армейским корпусом.

Теперь он возглавил Сухопутные войска ВСУ – самый большой по численности компонент украинской армии, на который приходится основная нагрузка боевых действий на фронте.

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