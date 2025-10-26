logo_ukra

Зеленський зізнався Туску, скільки ще готова воювати Україна проти Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський зізнався Туску, скільки ще готова воювати Україна проти Росії

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що Володимир Зеленський повідомив про готовність України боротися проти російського вторгнення ще два-три роки.

26 жовтня 2025, 15:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова боротися проти російського вторгнення ще два-три роки, якщо це буде необхідно. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв’ю виданню The Sunday Times.

Зеленський зізнався Туску, скільки ще готова воювати Україна проти Росії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото з відкритих джерел

За словами Туска, під час останньої розмови з президентом України Зеленський наголосив, що українське керівництво усвідомлює складність ситуації, як з військової, так і з економічної точки зору. Україна розуміє, що затяжна війна матиме тяжкі наслідки для населення, але готова чинити опір стільки, скільки буде потрібно.

"Я не маю сумнівів, що Україна виживе як незалежна держава. Зараз головне питання полягає в тому, скільки жертв буде. Президент Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки", – сказав Туск.

Польський прем’єр також наголосив, що російська економіка переживає серйозні труднощі через війну та санкції, але внутрішня дестабілізація може зробити Володимира Путіна ще агресивнішим.

"Росіяни перебувають у дуже скрутному економічному становищі. Але це не означає, що ми перемагаємо. Їхня перевага над Заходом, особливо над Європою у тому, що вони готові воювати", — підкреслив Туск.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія нарешті починає ламатися, а Путін боїться перевороту в РФ. Щоб запобігти цьому російський диктатор посилює утиски з опозиції.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відреагували на зрив зустрічі Трампа та Путіна. За словами Пєскова нібито "некоректно" говорити про її скасування.



Джерело: https://www.thetimes.com/world/europe/article/donald-tusk-ukraine-is-ready-to-fight-on-for-three-more-years-0vcnpp22r
