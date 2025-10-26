logo

Зеленский признался Туску, сколько еще готова воевать Украина против России
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский признался Туску, сколько еще готова воевать Украина против России

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины бороться против российского вторжения еще два-три года.

26 октября 2025, 15:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова бороться против российского вторжения еще два-три года, если это будет необходимо. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times.

Зеленский признался Туску, сколько еще готова воевать Украина против России

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

По словам Туска, во время последнего разговора с президентом Украины Зеленский подчеркнул, что украинское руководство осознает сложность ситуации как с военной, так и с экономической точки зрения. Украина понимает, что затяжная война будет иметь тяжелые последствия для населения, но готова сопротивляться столько, сколько потребуется.

"Я не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство. Сейчас главный вопрос состоит в том, сколько жертв будет. Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не будет длиться десять лет, но Украина готова бороться еще два-три года", – сказал Туск.

Польский премьер также подчеркнул, что российская экономика испытывает серьезные трудности из-за войны и санкций, но внутренняя дестабилизация может сделать Владимира Путина еще более агрессивным.

"Россияне находятся в очень тяжелом экономическом положении. Но это не значит, что мы побеждаем. Их преимущество над Западом, особенно Европой в том, что они готовы воевать", — подчеркнул Туск.

Источник: https://www.thetimes.com/world/europe/article/donald-tusk-ukraine-is-ready-to-fight-on-for-three-more-years-0vcnpp22r
