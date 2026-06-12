Зеленський жорстко принизив російську мову: яке кардинальне рішення прийняте

Президент України Володимир Зеленський підписав законодавчий акт, який змінює правовий статус російської мови в Україні в контексті Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Відповідно до ухвалених змін, російська мова більше не підпадає під механізми міжнародного захисту, передбачені цим документом на території держави.

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Інформацію про підписання закону підтвердив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він наголосив, що норми Хартії створювалися для підтримки мов національних меншин і корінних народів, а також для збереження культурного розмаїття, але не можуть застосовуватися до мови держави-агресора.

За словами Стефанчука, Україна продовжує послідовно реалізовувати політику зміцнення державної мови, одночасно забезпечуючи повагу до мовного різноманіття громадян. Водночас, як підкреслив він, будь-які інструменти, які в минулому могли бути використані для просування імперських впливів, мають бути переглянуті та позбавлені привілеїв. Такий крок, на його думку, є частиною формування мовної безпеки держави та утвердження національної ідентичності.

Раніше Володимир Зеленський зазначав, що російська мова не може вважатися виключною власністю РФ, однак саме російська держава часто використовує мовне питання як інструмент політичного впливу та пропаганди.

Паралельно з цим парламент ухвалив і низку інших рішень у сфері безпеки та гуманітарної політики, зокрема законодавчі норми, що стосуються заборони діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Російською Федерацією.

"Коментарі" вже писали, що російська ракета "Орешнік" використовується Кремлем не стільки як реальний інструмент досягнення військових результатів, скільки як засіб інформаційного та психологічного впливу. Таку думку висловив військовий аналітик Денис Попович.