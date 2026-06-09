Зеленський здивував заявою про наслідки листа Путіну: до чого готуватися

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після публічного звернення до президента Росії Володимира Путіна йому вдалося досягти поставленої мети, хоча конкретні деталі наразі залишаються конфіденційними. Про це глава держави розповів під час спільної пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії, що відбулася у Таллінні.

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За словами Зеленського, зараз для України надзвичайно важливо посилити антибалістичний захист, оскільки загроза ракетних та дронових атак залишається високою.

"Я не можу поділитися всіма деталями, але нашій державі потрібна дуже значна кількість антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, хоча зараз не можу сказати, яким саме він був. У мене була мета, коли я надсилав лист Путіну, і, думаю, ми отримали потрібний результат", — зазначив президент.

Лист до Путіна став першою відкритою ініціативою Зеленського із закликом завершити війну шляхом переговорів. Документ було оприлюднено на офіційному сайті Офісу президента України. У ньому глава держави підкреслив, що Росія зазнає значних втрат, тоді як Україна продовжує чинити активний опір, отримуючи підтримку від міжнародної спільноти.

Президент наголосив на готовності України до конкретних кроків щодо завершення бойових дій, включно з укладанням припинення вогню та обміном полоненими за формулою "всіх на всіх". Зеленський підкреслив, що такі ініціативи мають стратегічне значення для безпеки країни та зміцнення її обороноздатності.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна нарощує власне виробництво озброєння, щоб мати змогу ефективно реагувати на регулярні масовані атаки з боку Росії. Наразі співвідношення сил залишається нерівним: українські військові застосовують приблизно вдвічі менше засобів ураження, ніж російська армія, однак у планах — поступове вирівнювання цих показників.