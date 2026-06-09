Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после публичного обращения к президенту России Владимиру Путину ему удалось достичь поставленной цели, хотя конкретные детали остаются конфиденциальными. Об этом глава государства рассказал во время состоявшейся в Таллине совместной пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, сейчас для Украины очень важно усилить антибалистическую защиту, поскольку угроза ракетных и дроновых атак остается высокой.

"Я не могу поделиться всеми деталями, но нашему государству нужно очень значительное количество антибаллистических способностей. Я получил результат, хотя сейчас не могу сказать, каким именно он был. У меня была цель, когда я посылал письмо Путину, и, думаю, мы получили нужный результат", — отметил президент.

Письмо Путину стало первой открытой инициативой Зеленского с призывом завершить войну путем переговоров. Документ был опубликован на официальном сайте Офиса президента Украины. В нем глава государства подчеркнул, что Россия несет значительные потери, в то время как Украина продолжает оказывать активное сопротивление, получая поддержку от международного сообщества.

Президент подчеркнул готовность Украины к конкретным шагам по завершению боевых действий, включая заключение прекращения огня и обмен пленными по формуле "всех на всех". Зеленский подчеркнул, что подобные инициативы имеют стратегическое значение для безопасности страны и укрепления ее обороноспособности.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина наращивает собственное производство вооружения, чтобы эффективно реагировать на регулярные массированные атаки со стороны России. Соотношение сил остается неравным: украинские военные применяют примерно вдвое меньше средств поражения, чем российская армия, однако в планах — постепенное выравнивание этих показателей.