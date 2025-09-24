logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський заявив, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський заявив, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки

Водночас, конкретні подробиці ролі США у цьому процесі не розкриваються.

24 вересня 2025, 00:26
Автор:
Лиля Воробьева

 Президент України Володимир Зеленський після переговорів із президентом США Дональдом Трампом заявив, що американський лідер готовий надати нашій державі гарантії безпеки після завершення війни.

Про це він повідомив під час пресконференції у Нью-Йорку.

"Всі ми розуміємо – президент Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після того, як ця війна буде завершена", – наголосив Зеленський.

Водночас він уточнив, що наразі деталі формату підтримки з боку США (backstop) залишаються невідомими. Зокрема, ще не до кінця визначено роль Вашингтона у процесі надання безпекових гарантій Україні. За словами глави держави, робота в цьому напрямку триває й враховує потреби України, серед яких – безпілотники та інші види озброєнь.

"Але добре, що наші команди працюватимуть наприкінці цього місяця", – додав президент.

Окремо Зеленський підкреслив, що Сполучені Штати можуть надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони, і йдеться не лише про комплекси "Петріот".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що глава української держави Володимир Зеленський провів у Нью-Йорку зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом. Він поінформував генерала про ситуацію на фронті. Зокрема, зупинився на зміні ситуації на найбільш гарячих ділянках фронту, де ЗСУ має певний успіх.

Також вони торкнулися теми розвитку співпраці України та США. Зокрема, йшлося про взаємовигідні угоди щодо дронів та закупівлю американської зброї, які Київ запропонував Вашингтону.

"Завдяки Кіту Келлогу за підтримку та допомогу і президенту США Дональду Трампу — за зусилля для закінчення війни та припинення вбивств", — резюмував Володимир Зеленський.


 



