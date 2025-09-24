logo

BTC/USD

112254

ETH/USD

4175.73

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

В то же время, конкретные подробности роли США в этом процессе не раскрываются.

24 сентября 2025, 00:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что американский лидер готов предоставить нашему государству гарантии безопасности по завершении войны.

Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Все мы понимаем – президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после того, как эта война будет завершена", – подчеркнул Зеленский.

В то же время, он уточнил, что в настоящее время детали формата поддержки со стороны США (backstop) остаются неизвестными. В частности, еще не до конца определена роль Вашингтона в процессе предоставления гарантий безопасности Украины. По словам главы государства, работа в этом направлении продолжается и учитывает потребности Украины, среди которых беспилотники и другие виды вооружений.

"Но хорошо, что наши команды будут работать в конце этого месяца", – добавил президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине современные системы противовоздушной обороны, и речь идет не только о комплексах "Петриот".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава украинского государства Владимир Зеленский провел в Нью-Йорке встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. Он проинформировал генерала о ситуации на фронте. В частности, остановился на изменении ситуации на наиболее горячих участках фронта, где ВСУ имеет определенный успех.

Также они затронули тему развития сотрудничества Украины и США. В частности, речь шла о взаимовыгодных соглашениях по дронам и закупке американского оружия, которые предложил Киев Вашингтону.

"Благодаря Киту Келлогу за поддержку и помощь и президенту США Дональду Трампу – за усилия для окончания войны и прекращения убийств", – резюмировал Владимир Зеленский.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости