Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что американский лидер готов предоставить нашему государству гарантии безопасности по завершении войны.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Все мы понимаем – президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после того, как эта война будет завершена", – подчеркнул Зеленский.

В то же время, он уточнил, что в настоящее время детали формата поддержки со стороны США (backstop) остаются неизвестными. В частности, еще не до конца определена роль Вашингтона в процессе предоставления гарантий безопасности Украины. По словам главы государства, работа в этом направлении продолжается и учитывает потребности Украины, среди которых беспилотники и другие виды вооружений.

"Но хорошо, что наши команды будут работать в конце этого месяца", – добавил президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине современные системы противовоздушной обороны, и речь идет не только о комплексах "Петриот".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава украинского государства Владимир Зеленский провел в Нью-Йорке встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. Он проинформировал генерала о ситуации на фронте. В частности, остановился на изменении ситуации на наиболее горячих участках фронта, где ВСУ имеет определенный успех.

Также они затронули тему развития сотрудничества Украины и США. В частности, речь шла о взаимовыгодных соглашениях по дронам и закупке американского оружия, которые предложил Киев Вашингтону.

"Благодаря Киту Келлогу за поддержку и помощь и президенту США Дональду Трампу – за усилия для окончания войны и прекращения убийств", – резюмировал Владимир Зеленский.



