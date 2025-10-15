Зеленський заявив, що нова зустріч з Трампом може реально наблизити кінець війни

Рубрики
Лиля Воробьева
Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що майбутня зустріч із президентом США Дональдом Трампом сприятиме наближенню завершення війни, розв’язаної Росією проти України. Про це глава держави заявив у своєму вечірньому відеозверненні, яке транслював Офіс президента.
Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)
Зеленський повідомив, що Україна вже виконала свою частину підготовки до зустрічі з американським лідером — як у військовому, так і в економічному напрямках. За його словами, порядок денний переговорів є насиченим, а до роботи над ним долучилися всі відповідні відомства.
Глава держави також зазначив, що українська делегація, до складу якої входять прем’єр-міністр, керівник Офісу президента, заступник міністра закордонних справ, інші урядовці та посол України, уже перебуває у Вашингтоні. Вона проводить зустрічі з представниками американської адміністрації, а також з оборонними та енергетичними компаніями, серед яких – виробники систем протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 17 жовтня у Вашингтоні президент Володимир Зеленський планує зустрітися з Дональдом Трампом. Проте офіційний порядок денний досі не оприлюднений, що викликає занепокоєння серед експертів. Колишній посол України у США Валерій Чалий наголосив на непрозорості підготовки до переговорів і браку чіткої комунікації з боку української влади.