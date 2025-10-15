Зеленский заявил, что новая встреча с Трампом может реально приблизить конец войны

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом будет способствовать приближению завершения войны, развязанной Россией против Украины. Об этом глава государства заявил в своем вечернем видеообращении, которое транслировал Офис президента.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский сообщил, что Украина уже выполнила свою часть подготовки ко встрече с американским лидером — как в военном, так и экономическом направлениях. По его словам, повестка дня переговоров насыщенна, а к работе над ней присоединились все соответствующие ведомства.

"Это реально может приблизить завершение войны – именно у Соединенных Штатов есть возможность такого глобального влияния, и мы делаем все, чтобы другие в мире были по одну сторону с нами в этой работе", – подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что украинская делегация, в состав которой входят премьер-министр, руководитель Офиса президента, заместитель министра иностранных дел, другие члены правительства и посол Украины, уже находится в Вашингтоне. Она проводит встречи с представителями американской администрации, а также с оборонными и энергетическими компаниями, среди которых производители систем противовоздушной обороны.

"Был сегодня уже доклад наших представителей – спасибо за эту работу", – подытожил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 17 октября в Вашингтоне президент Владимир Зеленский намерен встретиться с Дональдом Трампом. Однако официальная повестка дня до сих пор не обнародована, что вызывает беспокойство среди экспертов. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил непрозрачность подготовки к переговорам и нехватку четкой коммуникации со стороны украинской власти.

"Я не знаю, с какой программой и предложениями едет украинская делегация. И это свидетельствует о недостаточном внимании к подотчетности власти в критически важных переговорах", — отметил Чалый.