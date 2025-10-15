Зеленский заявил, что новая встреча с Трампом может реально приблизить конец войны

Рубрики
Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом будет способствовать приближению завершения войны, развязанной Россией против Украины. Об этом глава государства заявил в своем вечернем видеообращении, которое транслировал Офис президента.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Зеленский сообщил, что Украина уже выполнила свою часть подготовки ко встрече с американским лидером — как в военном, так и экономическом направлениях. По его словам, повестка дня переговоров насыщенна, а к работе над ней присоединились все соответствующие ведомства.
Глава государства также отметил, что украинская делегация, в состав которой входят премьер-министр, руководитель Офиса президента, заместитель министра иностранных дел, другие члены правительства и посол Украины, уже находится в Вашингтоне. Она проводит встречи с представителями американской администрации, а также с оборонными и энергетическими компаниями, среди которых производители систем противовоздушной обороны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 17 октября в Вашингтоне президент Владимир Зеленский намерен встретиться с Дональдом Трампом. Однако официальная повестка дня до сих пор не обнародована, что вызывает беспокойство среди экспертов. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил непрозрачность подготовки к переговорам и нехватку четкой коммуникации со стороны украинской власти.