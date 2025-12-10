Зеленський заявив про «феноменальну» здачу Росією свого суверенітету

Президент України Володимир Зеленський повідомив про додатковий санкційний крок Європи стосовно РФ. За його словами, очікується більше санкцій проти російських танкерів та всієї інфраструктури транспортування російської нафти.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

У грудні свій пакет санкцій проти танкерного флоту Росії представить і Україна.

"Ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах з нашими партнерами. Будуть нові кроки і проти російських пропагандистів", — сказав Зеленський у новому відеозверненні.

Президент також поділився інформацією з доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України, в тому числі про економічну ситуацію у ворога та зростання залежності росіян від Китаю.

"В російській історії ще ніхто не здавав суверенітет так сильно на користь Китаю чи будь-якої іншої сильнішої нації, і це феноменально, як багато Путін платить, щоб тільки не закінчувати цю війну. Але світ усе одно має достатню силу, щоб закінчити цю війну, щоб примусити Росію це зробити. Мир потрібен. Хочу подякувати кожному, хто допомагає", — сказав Зеленський.

Президент також заінтригував посиленням української бойової авіації. За його словами, деталі поки непублічні.

Окрім того, Зеленський анонсував на завтра зустріч Коаліції охочих за участі більше 30 держав.

"Будемо наступного тижня координуватися з Європою і у двосторонніх форматах. Україна працює швидко. Кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для передусім нашої оборони, для нашої стійкості", — додав президент.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський разом із командою провів розмову із представниками США – міністром фінансів Скотом Бессентом, бізнесменом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, а також з бізнесменом-мільярдером, відомим інвестором Ларрі Фінком.

Перемовини український президент назвав продуктивними. За його словами, це фактично була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відновлення України.