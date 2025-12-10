Зеленский заявил о «феноменальной» сдаче Россией своего суверенитета

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о дополнительном санкционном шаге Европы в отношении РФ. По его словам, ожидается больше санкций против российских танкеров и всей транспортной инфраструктуры российской нефти.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В декабре свой пакет санкций против танкерного флота России представит и Украина.

"Мы будем распространять это давление в общих форматах с нашими партнерами. Будут новые шаги и против российских пропагандистов", – сказал Зеленский в новом видеообращении.

Президент также поделился информацией из доклада руководителя Службы внешней разведки Украины, в том числе об экономической ситуации у врага и росте зависимости россиян от Китая.

"В российской истории еще никто не сдавал суверенитет так сильно в пользу Китая или какой-либо другой более сильной нации, и это феноменально, как много Путин платит, чтобы только не заканчивать эту войну. Но мир все равно обладает достаточной силой, чтобы закончить эту войну, чтобы заставить Россию это сделать. Мир нужен. Хочу поблагодарить каждого, кто помогает", — сказал Зеленский.

Президент также заинтриговал усилением украинской боевой авиации. По его словам, детали пока не публичны.

Кроме того, Зеленский анонсировал на завтра встречу Коалиции желающих с участием более 30 государств.

"Будем на следующей неделе координироваться с Европой и в двусторонних форматах. Украина работает быстро. Каждый визит, каждые наши переговоры всегда имеют практический результат для нашей обороны, для нашей устойчивости", — добавил президент.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский вместе с командой провел разговор с представителями США – министром финансов Скоттом Бессентом, бизнесменом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, а также с бизнесменом-миллиардером, известным инвестором Ларри Финком.

Переговоры украинский президент назвал продуктивными. По его словам, это фактически была первая встреча группы, которая будет работать над документом по восстановлению Украины.