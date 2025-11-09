Зеленський запровадив нові санкції: під обмеження потрапили Дмитрієв, Тупицький і топи ФСБ

Президент Володимир Зеленський запровадив нові персональні санкції проти низки російських посадовців та колаборантів. Про це повідомив офіційний телеграм-канал глави держави.

Зеленський ввів нові санкції проти Кирила Дмитрієва, Олександра Тупицького та представників ФСБ

Під обмеження потрапили керівник Російського фонду прямих інвестицій і спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв – уродженець Києва, а також колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.

До санкційного списку також внесено нового начальника П’ятої служби ФСБ Олексія Комкова та керівника одного з управлінь Головного управління Генштабу РФ (колишнього ГРУ) Олександра Зоріна, який брав участь у переговорах із Україною в Стамбулі.

Крім того, під санкції потрапив перший заступник міністра просвітництва Росії Олександр Бугаєв.

У зверненні Зеленський наголосив, що все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано. Президент також повідомив, що Україна готує нові пропозиції санкцій для міжнародних партнерів. Під прицілом – російські видавництва, які виправдовують агресію та поширюють пропаганду.

Таким чином, Київ продовжує послідовно блокувати ключові фігури російського політичного, безпекового та пропагандистського апарату – від фінансових лобістів і силовиків до ідеологів окупаційної політики.

