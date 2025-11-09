logo_ukra

Зеленський запровадив нові санкції: під обмеження потрапили Дмитрієв, Тупицький і топи ФСБ
НОВИНИ

Зеленський запровадив нові санкції: під обмеження потрапили Дмитрієв, Тупицький і топи ФСБ

Україна розширює санкційний тиск на російських чиновників, силовиків і пропагандистів – у новому списку фігурують уродженець Києва Кирило Дмитрієв, колишній голова КСУ Олександр Тупицький та високопосадовці ФСБ і ГРУ.

9 листопада 2025, 15:55
Автор:
avatar

Проніна Аня

Президент Володимир Зеленський запровадив нові персональні санкції проти низки російських посадовців та колаборантів. Про це повідомив офіційний телеграм-канал глави держави.

Зеленський запровадив нові санкції: під обмеження потрапили Дмитрієв, Тупицький і топи ФСБ

Зеленський ввів нові санкції проти Кирила Дмитрієва, Олександра Тупицького та представників ФСБ

Під обмеження потрапили керівник Російського фонду прямих інвестицій і спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв – уродженець Києва, а також колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.

До санкційного списку також внесено нового начальника П’ятої служби ФСБ Олексія Комкова та керівника одного з управлінь Головного управління Генштабу РФ (колишнього ГРУ) Олександра Зоріна, який брав участь у переговорах із Україною в Стамбулі.

Крім того, під санкції потрапив перший заступник міністра просвітництва Росії Олександр Бугаєв.

У зверненні Зеленський наголосив, що все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано. Президент також повідомив, що Україна готує нові пропозиції санкцій для міжнародних партнерів. Під прицілом – російські видавництва, які виправдовують агресію та поширюють пропаганду.

Таким чином, Київ продовжує послідовно блокувати ключові фігури російського політичного, безпекового та пропагандистського апарату – від фінансових лобістів і силовиків до ідеологів окупаційної політики.

Нагадаємо, як уже раніше повідомляв портал "Коментарі", Президент України Володимир Зеленський погодив призначення полковника Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних Сил України. За словами Зеленського, перед новим керівником стоїть низка ключових завдань, визначених на засіданні Ставки. Серед них – активне впровадження дронів-перехоплювачів і посилення системи ППО сучасними технологіями.



