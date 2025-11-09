Зеленский ввел новые санкции: под ограничения попали Дмитриев, Тупицкий и ФСБ

Президент Владимир Зеленский ввел новые персональные санкции против ряда российских чиновников и коллаборантов. Об этом сообщил официальный телеграмм-канал главы государства.

Зеленский ввел новые санкции против Кирилла Дмитриева, Александра Тупицкого и представителей ФСБ

Под ограничения попали руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев – уроженец Киева, а также бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

В санкционный список также внесен новый начальник Пятой службы ФСБ Алексей Комков и руководитель одного из управлений Главного управления Генштаба РФ (бывшего ГРУ) Александр Зорин, принимавший участие в переговорах с Украиной в Стамбуле.

Кроме того, под санкции попал первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

В обращении Зеленский подчеркнул, что все в России, ориентированное на войну, должно быть заблокировано. Президент также сообщил, что Украина готовит новые предложения о санкциях для международных партнеров. Под прицелом – российские издательства, оправдывающие агрессию и распространяющие пропаганду.

Таким образом Киев продолжает последовательно блокировать ключевые фигуры российского политического, безопасного и пропагандистского аппарата – от финансовых лоббистов и силовиков до идеологов оккупационной политики.

Напомним, как уже ранее сообщал портал "Комментарии", Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение полковника Юрия Черевашенко командующим беспилотными системами противовоздушной обороны — заместителем командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. По словам Зеленского, перед новым руководителем стоит ряд ключевых задач, определенных на заседании Ставки. Среди них – активное внедрение дронов-перехватчиков и усиление системы ПВО современными технологиями.