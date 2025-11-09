logo

BTC/USD

102860

ETH/USD

3457.63

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский ввел новые санкции: под ограничения попали Дмитриев, Тупицкий и ФСБ
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский ввел новые санкции: под ограничения попали Дмитриев, Тупицкий и ФСБ

Украина расширяет санкционное давление на российских чиновников, силовиков и пропагандистов – в новом списке фигурируют уроженец Киева Кирилл Дмитриев, бывший глава КСУ Александр Тупицкий и чиновники ФСБ и ГРУ.

9 ноября 2025, 15:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Аня

Президент Владимир Зеленский ввел новые персональные санкции против ряда российских чиновников и коллаборантов. Об этом сообщил официальный телеграмм-канал главы государства.

Зеленский ввел новые санкции: под ограничения попали Дмитриев, Тупицкий и ФСБ

Зеленский ввел новые санкции против Кирилла Дмитриева, Александра Тупицкого и представителей ФСБ

Под ограничения попали руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев – уроженец Киева, а также бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

В санкционный список также внесен новый начальник Пятой службы ФСБ Алексей Комков и руководитель одного из управлений Главного управления Генштаба РФ (бывшего ГРУ) Александр Зорин, принимавший участие в переговорах с Украиной в Стамбуле.

Кроме того, под санкции попал первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

В обращении Зеленский подчеркнул, что все в России, ориентированное на войну, должно быть заблокировано. Президент также сообщил, что Украина готовит новые предложения о санкциях для международных партнеров. Под прицелом – российские издательства, оправдывающие агрессию и распространяющие пропаганду.

Таким образом Киев продолжает последовательно блокировать ключевые фигуры российского политического, безопасного и пропагандистского аппарата – от финансовых лоббистов и силовиков до идеологов оккупационной политики.

Напомним, как уже ранее сообщал портал "Комментарии", Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение полковника Юрия Черевашенко командующим беспилотными системами противовоздушной обороны — заместителем командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. По словам Зеленского, перед новым руководителем стоит ряд ключевых задач, определенных на заседании Ставки. Среди них – активное внедрение дронов-перехватчиков и усиление системы ПВО современными технологиями.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости