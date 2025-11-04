Зеленський запропонував Трампу піти на серйозний крок, щоб зупинити Путіна

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Сполучені Штати повинні бути відкриті до можливості постачання Україні далекобійного озброєння. За його словами, це має слугувати ключовим чинником стримування агресії Росії, і він наголосив на цьому під час відеозвернення з фронту до учасників Конференції ЄС з питань розширення, яка проходила в Брюсселі — трансляцію вела Euronews.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Під час виступу Зеленського запитали, чи реально здобути перемогу військовим шляхом, або ж для припинення війни потрібні будуть переговори — позицію останнього відстоює, зокрема, президент США Дональд Трамп.

Глава держави підкреслив, що вибір воєнного шляху — це виключно рішення Росії, яка без сумніву прагне досягти своїх цілей силою.

Водночас Зеленський не поділяє думки, що Росії вдасться здобути перемогу. Він наголосив, що партнери України в Європі та інші країни мають ухвалити рішення щодо подальшої підтримки. Йдеться, зокрема, про фінансування внутрішнього виробництва озброєнь в Україні, про забезпечення системами протиповітряної оборони та про загалом всебічну допомогу.

"Сполучені Штати мають бути відкритими до можливостей далекобійного озброєння. Це дуже важливо. Навіть як фактор стримування нам треба це мати для використання. Ми потребуємо підтримки від США. Ми потребуємо підтримки від президента Трампа щодо цього. Це матиме вирішальний тиск на Росію", — наголосив Зеленський.

Окремо президент підкреслив роль санкцій як інструмента тиску на Росію.

