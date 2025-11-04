Зеленский предложил Трампу пойти на серьезный шаг, чтобы остановить Путина

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Соединенные Штаты должны быть открыты к возможности поставки Украине дальнобойного вооружения. По его словам, это должно служить ключевым фактором сдерживания агрессии России, и он подчеркнул это во время видеообращения с фронта к участникам Конференции ЕС по вопросам расширения, которая проходила в Брюсселе — трансляцию вела Euronews.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Во время выступления Зеленского спросили, реально ли одержать победу военным путем, или для прекращения войны нужны будут переговоры — позицию последнего отстаивает, в частности, президент США Дональд Трамп.

Глава государства подчеркнул, что выбор военного пути — это исключительно решение России, которое, без сомнения, стремится достичь своих целей силой.

В то же время Зеленский не разделяет мнение, что России удастся одержать победу. Он подчеркнул, что партнеры Украины в Европе и другие страны должны принять решение о дальнейшей поддержке. Речь идет, в частности, о финансировании внутреннего производства вооружений в Украине, об обеспечении системами противовоздушной обороны и всесторонней помощи.

"Соединенные Штаты должны быть открыты к возможностям дальнобойного вооружения. Это очень важно. Даже как фактор сдерживания нам нужно это иметь для использования. Мы нуждаемся в поддержке от США. Мы нуждаемся в поддержке от президента Трампа в этом отношении. Это будет иметь решающее давление на Россию", — подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул роль санкций как инструмента давления на Россию.

"Мы бы очень хотели, чтобы многие люди, которые получили навыки во время этой войны, героические лица, которые захотят остаться в армии, чтобы с мобилизационного статуса эти люди могли перейти на контракт", — сказал Зеленский.