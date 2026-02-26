Зеленський вразив заявою про цинічний удар РФ: озвучено нову вимогу до союзників

У ніч на 26 лютого Росія знову здійснила масштабні удари по Україні, націлюючись як на критичну інфраструктуру, так і на житлові будинки, повідомив президент Володимир Зеленський. Руйнування були зафіксовані у восьми областях, серед яких пошкоджені як приватні, так і багатоповерхові будівлі.

Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, агресор випустив по Україні 420 дронів, здебільшого типу "Шахед", та 39 ракет різних класів, включно з 11 балістичними.

"Є руйнування у восьми областях: багато приватних та багатоповерхових будинків пошкоджено. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти", — підкреслив президент.

Також він зазначив, що російські війська завдали ударів по газовій інфраструктурі в Полтавській області та по електропідстанціях у Київській та Дніпровській областях. Рятувальні служби активно працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в самому Києві, ліквідовуючи наслідки атак та евакуйовуючи постраждалих.

Президент наголосив на ефективності системи протиповітряної оборони, відзначивши допомогу міжнародних партнерів.

"Більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього "Рамштайну". Але, на жаль, були також влучання. І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно", — сказав Зеленський.

Він додав, що холодна погода посилює потребу у постійній готовності ППО та продовженні міжнародної підтримки, адже Росія намагається зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. Президент висловив вдячність усім партнерам та службам, які допомагають у захисті країни та її громадян.

