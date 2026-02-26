Зеленский поразил заявлением о циничном ударе РФ: озвучено новое требование к союзникам

В ночь на 26 февраля Россия снова нанесла масштабные удары по Украине, нацеливаясь как на критическую инфраструктуру, так и на жилые дома, сообщил президент Владимир Зеленский. Разрушения были зафиксированы в восьми областях, среди которых повреждены как частные, так и многоэтажные здания.

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, агрессор выпустил по Украине 420 дронов, в основном типа "Шахед", и 39 ракет разных классов, включая 11 баллистических.

"Есть разрушение в восьми областях: многие частные и многоэтажные дома повреждены. На сегодняшний день известно о десятках раненых людей в результате этой атаки, среди них есть дети", — подчеркнул президент.

Также он отметил, что российские войска нанесли удары по газовой инфраструктуре в Полтавской области и по электроподстанциям в Киевской и Днепровской областях. Спасательные службы активно работали в Черниговской, Запорожье, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской и в Киеве, ликвидируя последствия атак и эвакуируя пострадавших.

Президент отметил эффективность системы противовоздушной обороны, отметив помощь международных партнеров.

"Большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно направили часть ракет в ПВО, о которых было договорено во время последнего "Рамштайна". Но, к сожалению, были также попадания. И это значит, что нужно работать дальше еще более активно", — сказал Зеленский.

Он добавил, что холодная погода усугубляет потребность в постоянной готовности ПВО и продолжении международной поддержки, ведь Россия пытается разрушить энергетическую инфраструктуру Украины. Президент выразил благодарность всем партнерам и службам, помогающим в защите страны и ее граждан.

