Зеленський вперше прокоментував контрнаступ на Донбасі: деталі

Українські сили мають позитивні результати в районі Лимана під час контрнаступних дій. Про це президент Володимир Зеленський заявив журналістам, коментуючи ситуацію на цьому напрямку.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави наголосив, що поки не готовий докладно розповідати про те, що відбувається на полі бою. За його словами, операція ще триває, тому передчасне розкриття деталей може стати на заваді військовим.

"Буду дуже обережно говорити, доки операцію не завершено. Я хочу подякувати нашим воїнам, там є позитив", — сказав Зеленський.

Президент окремо наголосив на позитивній динаміці безпосередньо на Лиманському напрямі, додавши, що успішні дії українських підрозділів спостерігаються і на інших ділянках фронту.

При цьому на питання щодо наступного стратегічного завдання Зеленський відповідати докладно не став. Він закликав дочекатися виконання поставлених перед військовими цілями.

"Яке наступне стратегічне завдання? Давайте виконаємо це стратегічне завдання", — заявив глава держави.

Таким чином, президент підтвердив наявність певних успіхів українських підрозділів, але не став повідомляти ні про характер просування, ні про конкретні населені пункти чи подальші плани командування.

Лиманський напрямок залишається однією з важливих ділянок бойових дій на сході України. Будь-які зміни тут можуть мати значення для подальшої конфігурації фронту та логістики сторін.

Заява Володимира Зеленського прозвучала на тлі боїв, що продовжуються, проте офіційних подробиць про масштаб досягнутих результатів поки не повідомляється. В офісі президента також не розкривали, які саме цілі українські підрозділи намагаються реалізувати в рамках поточних дій.

Президент фактично дав зрозуміти, що докладніша інформація може з'явитися після завершення операції. До цього моменту українське командування, ймовірно, зберігатиме деталі просування у закритому режимі.

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