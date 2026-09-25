Зеленский впервые прокомментировал контрнаступление на Донбассе: детали

Украинские силы имеют положительные результаты в районе Лимана в ходе контрнаступательных действий. Об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам, комментируя ситуацию на этом направлении.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства подчеркнул, что пока не готов подробно рассказывать о происходящем на поле боя. По его словам, операция еще продолжается, поэтому преждевременное раскрытие деталей может помешать военным.

"Буду очень осторожно говорить, пока операция не завершена. Я хочу поблагодарить наших воинов, там есть позитив", — сказал Зеленский.

Президент отдельно отметил положительную динамику непосредственно на Лиманском направлении, добавив, что успешные действия украинских подразделений наблюдаются и на других участках фронта.

При этом на вопрос о следующей стратегической задаче Зеленский отвечать подробно не стал. Он призвал дождаться выполнения поставленных перед военными целей.

"Какова следующая стратегическая задача? Давайте выполним эту стратегическую задачу", — заявил глава государства.

Таким образом, президент подтвердил наличие определенных успехов украинских подразделений, но не стал сообщать ни о характере продвижения, ни о конкретных населенных пунктах или дальнейших планах командования.

Лиманское направление остается одним из важных участков боевых действий на востоке Украины. Любые изменения здесь могут иметь значение для дальнейшей конфигурации фронта и логистики сторон.

Заявление Владимира Зеленского прозвучало на фоне продолжающихся боев, однако официальных подробностей о масштабе достигнутых результатов пока не сообщается. В Офисе президента также не раскрывали, какие именно цели украинские подразделения пытаются реализовать в рамках текущих действий.

Президент фактически дал понять, что более подробная информация может появиться после завершения операции. До этого момента украинское командование, вероятно, будет сохранять детали продвижения в закрытом режиме.

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