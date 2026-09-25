Зеленский впервые прокомментировал контрнаступление на Донбассе: детали

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Кравцев Сергей
Украинские силы имеют положительные результаты в районе Лимана в ходе контрнаступательных действий. Об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам, комментируя ситуацию на этом направлении.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства подчеркнул, что пока не готов подробно рассказывать о происходящем на поле боя. По его словам, операция еще продолжается, поэтому преждевременное раскрытие деталей может помешать военным.
Президент отдельно отметил положительную динамику непосредственно на Лиманском направлении, добавив, что успешные действия украинских подразделений наблюдаются и на других участках фронта.
При этом на вопрос о следующей стратегической задаче Зеленский отвечать подробно не стал. Он призвал дождаться выполнения поставленных перед военными целей.
Таким образом, президент подтвердил наличие определенных успехов украинских подразделений, но не стал сообщать ни о характере продвижения, ни о конкретных населенных пунктах или дальнейших планах командования.
Лиманское направление остается одним из важных участков боевых действий на востоке Украины. Любые изменения здесь могут иметь значение для дальнейшей конфигурации фронта и логистики сторон.
Заявление Владимира Зеленского прозвучало на фоне продолжающихся боев, однако официальных подробностей о масштабе достигнутых результатов пока не сообщается. В Офисе президента также не раскрывали, какие именно цели украинские подразделения пытаются реализовать в рамках текущих действий.
Президент фактически дал понять, что более подробная информация может появиться после завершения операции. До этого момента украинское командование, вероятно, будет сохранять детали продвижения в закрытом режиме.
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