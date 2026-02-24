logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський визнав готовність України до серйозної поступки у війні: про що мова
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський визнав готовність України до серйозної поступки у війні: про що мова

Президент України повідомив, що країна готова заморозити війну на нинішній лінії фронту, водночас відкидаючи вимогу Росії вивести війська з ключових стратегічних районів

24 лютого 2026, 09:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Попри тривалі переговори та численні спроби знайти мирне рішення, поки що не вдається досягти конкретного прогресу у завершенні війни в Україні. Одним із найскладніших аспектів переговорів залишаються територіальні питання, адже жодна зі сторін не готова йти на компроміси щодо контролю над ключовими районами. Водночас президент Володимир Зеленський висловив позицію України щодо можливості замороження бойових дій по нинішній лінії фронту.

Зеленський визнав готовність України до серйозної поступки у війні: про що мова

Президент України Володимир Зеленський. Фото: 24 Канал

В інтерв’ю для CNN він пояснив, наскільки реалістичним є такий сценарій, а також назвав умови, за яких він міг би бути прийнятним.

Зокрема, Зеленський зазначив, що Україна готова розглянути варіант "замороження" фронту там, де українські війська залишаються на позиціях, однак підкреслив: Збройні сили України не підуть із тих районів Донецької області, які перебувають під контролем Києва.

"Ми вже сказали, що готові до компромісу, щоб заморозити пункти, де ми залишаємося, ці місця. Це заморожена лінія розмежування. Ми до цього готові", – наголосив президент. 

Водночас Росія наполягає на виведенні українських військ із приблизно 20% території, зокрема так званого "поясу фортець", що включає промислові міста та важливі транспортні маршрути, які забезпечують оборону та логістику фронту. Зеленський підкреслив, що така вимога є неприйнятною.

"Якщо росіяни чи партнери по діалогу з росіянами хочуть просто вивести нашу армію з наших укріплень, то ми не можемо бути такими, вибачте, дурнями. Ми ж не діти", – сказав він. 

Як вже писали "Коментарі", Європейський Союз продовжує роботу над виділенням Україні великого кредиту обсягом €90 млрд на 2026–2027 роки, попри спроби Угорщини заблокувати цей процес. Про це повідомив єврокомісар Валдіс Домбровскіс.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини