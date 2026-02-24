Зеленський визнав готовність України до серйозної поступки у війні: про що мова

Попри тривалі переговори та численні спроби знайти мирне рішення, поки що не вдається досягти конкретного прогресу у завершенні війни в Україні. Одним із найскладніших аспектів переговорів залишаються територіальні питання, адже жодна зі сторін не готова йти на компроміси щодо контролю над ключовими районами. Водночас президент Володимир Зеленський висловив позицію України щодо можливості замороження бойових дій по нинішній лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: 24 Канал

В інтерв’ю для CNN він пояснив, наскільки реалістичним є такий сценарій, а також назвав умови, за яких він міг би бути прийнятним.

Зокрема, Зеленський зазначив, що Україна готова розглянути варіант "замороження" фронту там, де українські війська залишаються на позиціях, однак підкреслив: Збройні сили України не підуть із тих районів Донецької області, які перебувають під контролем Києва.

"Ми вже сказали, що готові до компромісу, щоб заморозити пункти, де ми залишаємося, ці місця. Це заморожена лінія розмежування. Ми до цього готові", – наголосив президент.

Водночас Росія наполягає на виведенні українських військ із приблизно 20% території, зокрема так званого "поясу фортець", що включає промислові міста та важливі транспортні маршрути, які забезпечують оборону та логістику фронту. Зеленський підкреслив, що така вимога є неприйнятною.

"Якщо росіяни чи партнери по діалогу з росіянами хочуть просто вивести нашу армію з наших укріплень, то ми не можемо бути такими, вибачте, дурнями. Ми ж не діти", – сказав він.

