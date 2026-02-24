logo

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский признал готовность Украины к серьезной уступке в войне: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский признал готовность Украины к серьезной уступке в войне: о чем идет речь

Президент Украины сообщил, что страна готова заморозить войну на нынешней линии фронта, отвергая требование России вывести войска из ключевых стратегических районов.

24 февраля 2026, 09:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Несмотря на длительные переговоры и многочисленные попытки найти мирное решение, пока не удается добиться определенного прогресса в завершении войны в Украине. Одним из сложнейших аспектов переговоров остаются территориальные вопросы, ведь ни одна из сторон не готова идти на компромиссы по контролю над ключевыми районами. В то же время, президент Владимир Зеленский высказал позицию Украины относительно возможности замораживания боевых действий по нынешней линии фронта.

Зеленский признал готовность Украины к серьезной уступке в войне: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

В интервью для CNN он объяснил, насколько реалистичен такой сценарий, а также назвал условия, при которых он мог бы быть приемлемым.

В частности, Зеленский отметил, что Украина готова рассмотреть вариант "заморозки" фронта там, где украинские войска остаются на позициях, однако подчеркнул: Вооруженные силы Украины не уйдут из тех районов Донецкой области, которые находятся под контролем Киева.

"Мы уже сказали, что готовы к компромиссу, чтобы заморозить пункты, где мы остаемся, эти места. Это замороженная линия разграничения. Мы к этому готовы", – подчеркнул президент.

В то же время Россия настаивает на выводе украинских войск из примерно 20% территории, в частности, так называемого "пояса крепостей", включающего промышленные города и важные транспортные маршруты, обеспечивающие оборону и логистику фронта. Зеленский подчеркнул, что такое требование является неприемлемым.

"Если россияне или партнеры по диалогу с россиянами хотят просто вывести нашу армию из наших укреплений, то мы не можем быть такими, извините, дураками. Мы же не дети", – сказал он.

Как уже писали "Комментарии", Европейский Союз продолжает работу над выделением Украине крупного кредита в размере €90 млрд на 2026-2027 годы, несмотря на попытки Венгрии заблокировать этот процесс. Об этом сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис.



