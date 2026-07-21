Зеленський вивчає кандидатів: в Офісі Президента зробили гучну заяву про відставку Сирського

Президент України Володимир Зеленський продовжує консультації з військовим керівництвом на тлі чуток про можливі кадрові зміни у Збройних силах. Водночас остаточного рішення щодо подальшої роботи головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського наразі не ухвалено. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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Тема можливої відставки Сирського активно обговорюється після кадрових перестановок у владі та протестів, учасники яких висували вимогу змінити керівництво української армії. Крім того, низка західних медіа повідомляла, що президент нібито розглядає можливість заміни головнокомандувача.

Втім, за словами Подоляка, наразі говорити про конкретні кадрові рішення передчасно. Він зазначив, що глава держави проводить серію консультацій із військовими та аналізує ситуацію, щоб ухвалити зважені рішення.

"Протестні настрої навіть під час тяжкої війни — це ознака демократичності держави. Це нормально, коли люди, не розуміючи певних процесів, хочуть отримати відповіді. Президент готовий надати ці відповіді, але йому потрібні консультації", — заявив радник ОП.

За його словами, одним із ключових завдань президента є підвищення ефективності взаємодії між Міністерством оборони та Генеральним штабом. Зеленський прагне, щоб усі структури працювали максимально скоординовано, а рішення щодо забезпечення армії ухвалювалися без затримок.

Йдеться насамперед про реалізацію домовленостей із міжнародними партнерами, закупівлю та постачання озброєння, розвиток спільного оборонного виробництва, а також створення сучасних систем протиракетної оборони й інших технологічних рішень для посилення українського війська.

Подоляк також наголосив, що президент особисто підтримує постійний контакт із військовими різних рівнів.

"Щодо кадрових рішень з погляду оперативного реагування на те, що відбувається сьогодні у цій війні, президент активно спілкується з командирами на різних рівнях — і на бригадному, і на рівні Генерального штабу", — підкреслив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський закликав максимально зміцнити державу до серпня, щоб бути готовою до нової хвилі російського тиску восени. Йдеться не лише про військову підготовку, а й про захист енергетичної інфраструктури та готовність до складного опалювального сезону. На цьому наголосив військовий експерт Іван Ступак.