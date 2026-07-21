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Зеленский изучает кандидатов: в Офисе Президента сделали громкое заявление об отставке Сырского

В ОП не подтвердили слухи об отставке Сырского и заявили о повышении эффективности командования

21 июля 2026, 17:00
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает консультации с военным руководством на фоне слухов о возможных кадровых изменениях в Вооруженных Силах. В то же время окончательное решение о дальнейшей работе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского пока не принято. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Зеленский изучает кандидатов: в Офисе Президента сделали громкое заявление об отставке Сырского

Фото: из открытых источников

Тема возможной отставки Сырского активно обсуждается после кадровых перестановок во власти и протестов, участники которых выдвигали требование сменить руководство украинской армии. Кроме того, ряд западных медиа сообщал, что президент якобы рассматривает возможность замены главнокомандующего.

Впрочем, по словам Подоляка, говорить о конкретных кадровых решениях преждевременно. Он отметил, что глава государства проводит серию консультаций с военными и анализирует ситуацию с тем, чтобы принять взвешенные решения.

"Протестные настроения даже во время тяжелой войны — это признак демократичности государства. Это нормально, когда люди, не понимая определенных процессов, хотят получить ответы. Президент готов предоставить эти ответы, но ему нужны консультации", — заявил советник ОП.

По его словам, одной из ключевых задач президента является повышение эффективности взаимодействия между Министерством обороны и Генеральным штабом. Зеленский стремится к тому, чтобы все структуры работали максимально скоординированно, а решения по обеспечению армии принимались без задержек.

Речь идет прежде всего о реализации договоренностей с международными партнерами, закупке и поставке вооружения, развитии совместного оборонного производства, а также создании современных систем противоракетной обороны и других технологических решений для усиления украинской армии.

Подоляк также подчеркнул, что президент лично поддерживает постоянный контакт с военными разных уровней.

"По кадровым решениям с точки зрения оперативного реагирования на происходящее сегодня в этой войне президент активно общается с командирами на разных уровнях — и на бригадном, и на уровне Генерального штаба", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский призвал максимально укрепить государство до августа, чтобы быть готовым к новой волне российского давления осенью. Речь идет не только о военной подготовке, но и о защите энергетической инфраструктуры и готовности к сложному отопительному сезону. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак.



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